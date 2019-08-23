غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 70 متظاهرا، بينهم 40 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الأناضول، نسخة منه:” أُصيب 70 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 40 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي”.

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

كما ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.

الأناضول