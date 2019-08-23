اتفاق بين 6 دول أوروبية على استقبال مئات المهاجرين من سفينة Ocean Viking

اتفاق بين 6 دول أوروبية على استقبال مئات المهاجرين من سفينة Ocean Viking

مالطا – أعلنت مالطا اليوم الجمعة عن توصل ست دول أوروبية إلى اتفاق على استقبال 365 مهاجرا، أنقذتهم سفينة Ocean Viking الإغاثية غير الحكومية في المتوسط.

وأكد رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، على حسابه في “تويتر”، أن كل المهاجرين المتواجدين على متن السفينة التابعة لمنظمتي SOS Mediterranée و”أطباء بلا حدود” غير الحكوميتين، سينقلون على متن مراكب عسكرية مالطية إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد وسيتم إنزالهم إلى السواحل، لإعادة توزيعهم لاحقا بين فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا.

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن حكومة باريس وافقت على استقبال 150 مهاجرا من المتواجدين على متن السفينة، مبديا تمسك بلاده بالتضامن.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من رسو سفينة Open Arms الإغاثية الإسبانية غير الحكومية في ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالي بعد أسبوعين من الانتظار، ووافقت فرنسا على استقبال 40 مهاجرا كانوا على متنها، فيما وصلت سفينة دورية تابعة للبحرية الإسبانية اليوم إلى لامبيدوسا لنقل 15 آخرين.

وتقلص عدد السفن الإغاثية غير الحكومية في المتوسط إلى نقطة الصفر تقريبا خلال العام الأخير، نتيجة لتشديد حكومات دول المنطقة سياساتها تجاه النشطاء العاملين على إنقاذ المهاجرين الذين تغرق قواربهم في عرض البحر.

المصدر: RT + أ ف ب