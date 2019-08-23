الأردن – تعرضت منظومة خط مياه حوض الديسي الضخم، الذي يقع جنوب الأردن بالقرب من الحدود السعودية، إلى 61 اعتداء منذ بداية العام 2019.

وحذرت وزارة المياه والري الأردنية، يوم امس من خطورة تداعيات آخر اعتداء وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر، والذي أدى لتوقف ضخ المياه على مدار أسبوع كامل.

وقال مساعد أمين عام سلطة المياه، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، إن مناطق العاصمة والزرقاء ومحافظات الشمال، ستتأثر بشكل مباشر بهذا التوقف الطارئ، بسبب الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي، وذلك اعتبارا من صباح الجمعة 23 أغسطس، وحتى مساء الخميس 29 من الشهر نفسه.

وأوضح عمر سلامة أن الاعتداء الأخير سيتسبب بوقف 55% من حصة مياه العاصمة والزرقاء، إضافة لبعض مناطق الشمال بشكل مباشر.

وأفاد مساعد أمين عام سلطة المياه بأن الاعتداء الجديد، وقع على إحدى الهوايات الرئيسة الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر، حيث تسبب بكسر مصدر الهواية قطر 200 ملم، والبالغ ضغطها 12 بارا، ما أدى لتسرب نحو 100 متر مكعب في الساعة.

وأضاف أن تلك الكمية قد تزداد تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه للأودية المجاورة لري مزروعات، ما يوجب على الوزارة والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لإجراء الإصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط.

وأشار سلامة إلى أن الجهات الأمنية المختصة تعمل على ضبط الفاعلين، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.

وصرح المسؤول الأردني بأن الاعتداء الأخير كان مختلفا عن سابقيه، مشيرا إلى أنه تم سحب غطاء الهواية الذي يتجاوز وزنه نصف طن وفكها بطريقة فنية محترفة، بحيث لا يمكن إعادة تركيبها مرة أخرى إلا بوقف الضخ من داخل الخط.

المصدر: صحيفة “الغد” الأردنية