مصر – تأهل فريق الأهلي المصري، الجمعة، إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واكتسح الأهلي ضيفه “أطلع بره” بطل جنوب السودان بتسعة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وجاء تأهل الأهلي إلى دور الـ32 بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه برباعية نظيفة.

بذلك، حقق الأهلي رقمًا قياسيًا بعدما حطم رقمه السابق الذي حققه عام 1987 عندما فاز على ليوباردز الكيني بستة أهداف دون رد، تلاه في عام 2005 الفوز على فيلا الأوغندي.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا برباعية نظيفة سجلها صلاح محسن (هدفين) في الدقيقتين 6 و40، وحسين الشحات في الدقيقة 19 وأحمد فتحي في الدقيقة 45.

وواصل مهرجان الأهداف في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت عن طريق حسين الشحات (هدفين) في الدقيقتين 46 و62، وحمدي فتحي (هدفين) في الدقيقتين 55 و67، ومصطفى سالم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

الأناضول