ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هو العنصر الوحيد والمخول له والقادر على حفظ سلامة الشعب ووحدة ليبيا.

التكبالي كشف في تصريح خاص لصحيفة”الدستور”المصرية اليوم الجمعة عن أن ميليشيا فجر ليبيا تحضر نفسها للهجوم ثانيا على العاصمة طرابلس وسرقة مؤسسات الدولة،مشيرا إلى أن هذا يعكس الهجوم المركز من قبل هذه الميليشيات على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح أن الذين يقودون مدينة مصراتة عكس التيار إجتمعوا لإعادة عملية “فجر ليبيا” وتوحيد ما أسماه بـ “الحشد الظالم” من مصراتة إلى رأس جدير لمجابهة الجيش المنتصر.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن قوات الردع المتحالفة مع فلول المليشيات المتناثرة تسعى هي الأخرى للسيطرة على العاصمة.