اليابان – أثبت الإسباني أندريس إنييستا، أنه مازال يحتفظ بكل مقومات ذاك اللاعب الذي صال وجال مع برشلونة في حقبته الذهبية، عندما قدم لمحة فنية رائعة في إحدى المباريات بالدوري الياباني.

وخلال المباراة التي جمعت فريق فيسيل كوبي، الذي يلعب له إنييستا، ومضيفه تاكاشي كاناي، لحساب الأسبوع الـ 24 من الدوري الياباني لكرة القدم، تسلم الدولي الإسباني السابق الكرة في الجهة اليسرى من منتصف ملعب فريقه، ليتبادلها مع أحد زملائه، قبل أن يسدد كرة طويلة بالمسطرة والقلم، لتصل إلى أحد مهاجمي فيسيل كوبي، الذي هيأها على طبق من ذهب للمهاجم جونيا تاناكا، الذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية، استقرت في الزاوية اليمنى لحارس مرمى فريق تاكاشي كاناي.

وانتهت المباراة بفوز رفاق إنييستا، بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت هذه المباراة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لمهاجم تاكاشي كاناي، النجم الإسباني فيرناندو توريس (35 عاما)، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا مباشرة عقب اللقاء.

والمفارقة أن خسارة اليوم، هي ثاني أكبر خسارة في مسيرة توريس، التي استمرت في الملاعب 18 عاما.

وكان توريس وإنييستا، من أبرز ركائز منتخب إسبانيا خلال فترته الذهبية بين العامين 2008 و2012، والتي توج فيها “لاروخا”، بلقب كأس أمم أوروبا في مناسبتين (2008 و2012)، وكأس العالم مرة واحدة (2010).

المصدر: RT + “تويتر”