الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر والأنظار على كلمة باول

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر والأنظار على كلمة باول

الولايات المتحدة – تراجع الذهب يوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول.

وبحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1494.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسر الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 مارس آذار.

كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1504.40 دولار للأوقية.

وتترقب السوق عن كثب كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول مقررة في وقت لاحق يوم الجمعة (الساعة 1400 بتوقيت جرينتش) سعيا لوضوح بشأن السياسة النقدية بعد أن تسبب محضر اجتماع المركزي الأمريكي في يوليو تموز في تراجع الآمال بإجراء تخفيضات قوية لأسعار الفائدة.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة ”لا يوجد اتجاه واضح بشأن ما يفعله مجلس الاحتياطي، لذا يحجم الناس عن تكوين مراكز حتى يسمعون إجابات محددة… بعض الناس يبيعون المعدن لجني الأرباح“.

وتعززت الانقسامات داخل المركزي الأمريكي، بعد أن قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من التحفيز في الوقت الحالي بينما قال آخر إنه منفتح على المسألة.

في غضون ذلك وبسوق السندات الأمريكية، عاد منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات للانقلاب لفترة وجيزة يوم الخميس. وسبق هذا الانقلاب ركودا في الولايات المتحدة عدة مرات في السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.99 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 858.97 دولار ليظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1482.50 دولار للأوقية. لكن المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، رابحا 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

رويترز