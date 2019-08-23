الشيشان – افتتحت الشيشان، الجمعة، جامع “فخر المسلمين”، الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا.

حضر الافتتاح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، ووفود كبيرة من العالم الإسلامي، وفق بيان للمنظمة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال العثيمين، إن منظمة التعاون الإسلامي، “تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة”.

وشدد على ضرورة “أن تكون هذه المساجد دائماً صوتاً للاعتدال والحكمة ومكافحة للتطرف والغلو والإرهاب”.

ويعد “فخر المسلمين”، أكبر مسجد في أوروبا، وفق بيان التعاون الإسلامي.

ويعكس تصميم الجامع فن العمارة الإسلامية، وتم بناؤه على أعلى المستويات المعمارية.

ويتكون الجامع من طابقين، فيما تصل قدرته الاستيعابية إلى 20 ألف مصل في الداخل، ونحو 100 ألف مصل في الخارج، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه.