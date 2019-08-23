الصين – أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، أنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تأتي ردا على التعريفات الجديدة على واردات صينية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن موعد سريان الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية.

كان ترامب هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض رسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل، قبل تأجيل القرار إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

ومرارا جددت الصين تهديدها بتطبيق “إجراءات مضادة” في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وخلال مايو/أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة أو 5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الأناضول