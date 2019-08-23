ليبيا – وصف الناطق الإعلامي باسم اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش المنذر الخرطوش وضع قوات الجيش بـ”الممتاز”، مؤكداً تكبد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق لخسائر كبيرة عقب تعامل الجيش بالمدفعيه الثقيلة في مواجهاته التي خاضها بكوبري الفروسية وإستخدام الرماية العشوائية.

الخرطوش أوضح عبر المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة أن منطقة إسبيعة تشهد هدوء تام بعد ضربات الجيش أمس الخميس لتمركزات الوحدات العسكرية في نقاط عديدة مع الرصد المستمر لفرق الإستطلاع وسلاح الجو.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن سلاح الجو استهدف ما يزيد عن 13 سيارة مسلحة بالإضافة لتدمير دبابة من قبل سرية “م.د كورنيت الكتيبة 128”.

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