روسيا – كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن روسيا لن تنجر للدخول في سباق تسلح.

وشدد بوتين خلال جلسة لمجلس الأمن الروسي على أن بلاده ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال بوتين أمام أعضاء مجلس الأمن الروسي: “لقد كان السبب وراء تطويرنا لأحدث الأنظمة، التي لا مثيل لها حقا في النظم العالمية لأحدث الأسلحة، هو الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب من أنظمة الدفاع الصاروخي عام 2003″​​​.

وأضاف الرئيس الروسي: “لقد اضطررنا بالطبع لضمان أمن شعبنا وبلدنا. نحن نفعل ذلك الآن وسوف نفعل بالتأكيد في المستقبل”.

وفي نفس السياق أكد بوتين أن موسكو منفتحة على حوار بناء ومتكافئ مع واشنطن لاستعادة الثقة وتعزيز الأمن العالمي.

المصدر: الكرملين