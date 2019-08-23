الولايات المتحدة – أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ردا غاضبا يوم الجمعة، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو “عدو” أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على “ويتر”: “كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! لدينا دولار قوي جدا ومجلس احتياطي اتحادي ضعيف جدا.. سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يخطط لاتخاذ إجراء سيؤثر على الدولار ومجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه كان غير واضح بشأن ماذا سيكون ذلك الإجراء.

وفي تدوينة لاحقة على “تويتر”، قال الرئيس الأمريكي إنه سيرد في وقت لاحق يوم الجمعة على رسوم جمركية جديدة أعلنتها الصين.

وقالت الصين، اليوم‭ ‬الجمعة، إنها ستفرض رسوما انتقامية على بضائع أمريكية قيمتها نحو 75 مليار دولار، في تصعيد للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: رويترز + تويتر”