الولايات المتحدة – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين، إلى البحث عن بدائل ردًا على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، بعد ساعات من إعلان الصين عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

كما حث ترامب، في تغريداته، الشركات الأمريكية على العودة إلى بلادها والتصنيع فيها، متوعدا بالرد على الرسوم الصينية في وقت لاحق الجمعة.

وقال: “بلادنا خسرت، غباءً، مليارات الدولارات مع الصين على مر سنوات عديدة. قاموا بسرقة ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات مليارات الدولارات سنويًا، ويريدون مواصلة ذلك. لن أسمح بحدوث ذلك”.

وتابع أن الولايات المتحدة “ليست بحاجة الصين، وبصراحة سنكون أفضل بكثير بدونهم. يجب وضع حد للكميات الهائلة من الأموال التي تجنيها وتسرقها الصين منذ عقود، من الولايات المتحدة، عامًا بعد عام”.

واستطرد: “وعليه، نطلب من شركاتنا الأمريكية الكبرى أن تبدأ على الفور بالبحث عن بديل للصين، ويشمل ذلك جلب شركاتكم للبلاد وتصنيع منتجاتكم في الولايات المتحدة”.

وتوعد ترامب، بكين قائلًا: “سأرد على الرسوم الجمركية الصينية ظهر هذا اليوم (بالتوقيت المحلي)”.

وأضاف: “هذه فرصة كبيرة للولايات المتحدة. أطلب أيضًا من جميع شركات النقل، بما فيها فيدإكس، وأمازون ويو بي إس، ومكتب البريد، البحث ورفض جميع شحنات الفنتانيل (مسكنات) من الصين أو من أي مكان آخر”.

وتابع موضحًا: “الفنتانيل يقتل سنويًا 100 ألف أمريكي. والرئيس الصيني (شي جين بينغ) قال إنه سيوقفه لكنه لم يفعل”.

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، قبل تأجيل القرار إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

ومرارا، جددت الصين تهديدها بتطبيق “إجراءات مضادة” في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وفي مايو/أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة أو 5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع، بدءا من منتصف ديسمبر المقبل.

الأناضول