إسبانيا – واصل فريق برشلونة، تحضيراته لمواجهة ريال بيتيس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

وأجرى برشلونة، مرانه صباح اليوم الجمعة، والذي غاب عنه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، بسبب التهاب المعدة والأمعاء، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وشارك في المران، لاعبو فريق الشباب كارليس بيريز وأبيل رويز وأنس وفاتي، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول، الأربعاء الماضي.

كما ظهر الحارس الشاب إيناكي بينا في المران، والذي أصبح الحارس البديل لمارك أندريه تير شتيجن، عقب

إصابة نيتو.

وفي نفس السياق، تعافى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد البارسا بالكامل من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة التحضيرية للموسم، ويشارك بشكل طبيعي مع المجموعة حاليًا، ليلحق بالمباراة، بعد أن غاب عن اللقاء الافتتاحي ضد أتلتيك بيلباو.

المصدر: كووورة