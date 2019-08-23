ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب انتصار شنيب أن الهدف من جلسة غات هو إعادة جمع المجلس في مدينة ليبية لرأب صدع المجلس أولا ثم مناقشة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

شنيب أكدت في تصريحات لموقع “العين الٱخبارية” اليوم الجمعة أن الإعلان الدستوري ينص على أنه يجوز عقد جلسات مجلس النواب في أي مدينة ليبية وأن اختيار غات تحديدا باعتبار أنها تمثل عاصمة الجنوب وأكثر المدن أمانا لعقد جلسة للمجلس بها كما أنها لفتة من المجلس للجنوب.

وأضافت أن المجلس وأعضاءه يكثفون جهودهم لحضور أكبر عدد من النواب المقاطعين.

عضو مجلس النواب شددت على أن النواب يرغبون في إنجاح هذه الجلسة وتتوقع أن يحضرها عدد كبير من النواب ، متمنية مشاركة الجميع وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ما تمر به البلاد ويبروا بالقسم الذي أقسموا به أمام الله ثم الشعب وأن تخرج الجلسة بنتائجها المرغوبة.