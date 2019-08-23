ليبيا – قالت عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة والمسؤول الإعلامي لغرفة عمليات سرت إنتصار محمد إن الأوضاع تسير بوتيرة عادية في الهلال النفطي، مشيرة إلى أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليها.

محمد أوضحت في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة أن مديريات الأمن وإدارة المباحث الجنائية ببنغازي لها دور كبير في إسناد القوات.

وأضافت :”منطقة الهلال النفطي لها وضع خاص والقائد العام المشير خليفة حفتر يوليها اهتمامه”.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن هجوما يستهدف الهلال النفطي يثير الخوف بسبب رغبة الميليشيات المسلحة في تدمير الحقول النفطية، مؤكدة أن القوات الليبية ستدفع الغالي والنفيس للحفاظ على ثروات الليبيين.