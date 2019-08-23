عملية رام الله.. حاخام يهودي خدم في الجيش الإسرائيلي بحالة حرجة (صورة)

فلسطين – كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هوية أحد المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، قرب مستوطنة “دوليف” غرب رام الله، والذي أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن أحد المصابين بحالة حرجة، وهو حاخام يهودي سبق أن خدم في الجيش الإسرائيلي.

وأدى انفجار العبوة إلى مقتل مجندة إسرائيلية (18 عاما) وإصابة والدها، وهو الحاخام أيتن شنيرب وشقيقها (21 عاما)، وهما بحالة حرجة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية طريق وادي الدلب غرب رام الله، وهو طريق يؤدي لعشرات القرى غربي المدينة. وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يلاحق سيارة يشتبه بأنها ألقت عبوة ناسفة يدوية الصنع غرب رام الله.

المصدر: RT + وكالات