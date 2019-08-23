ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الخميس نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز لبحث المستجدات على الصعيدين السياسي والعسكري.

كاجمان سجل بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق جملة من الملاحظات على أداء البعثة الأممية في ليبيا من بينها ضعف الدعم والمساندة بخصوص تنفيذ الاتقاق السياسي ومحاسبة المعرقلين طبقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص ، مشيراً إلى عدم اعتراض البعثة على ما أسماها بـ”الخروقات العسكرية التي قامت بها قوات حفتر” طيلة السنوات الماضية وخاصة خلال ما وصفها بـ”الحرب التي يشنها على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وأكد كاجمان دعم المجلس الرئاسي لمسلحيهم لدحر ماتم وصفه بـ”العدوان على العاصمة”.

وقدم كاجمان رؤية للمرحلة القادمة تتمثل في البدء في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والتجهيز لحوار مجتمعي يضم الليبيين كافة دون وجود للمشير حفتر وما وصفها بـ”كياناته” من خلال إدخال كيانات وشخصيات جديدة إضافةً إلى العودة للملتقى الجامع ووضع خارطة جديدة تعتمد على المتغيرات الناتجة عن أحداث ما بعد الحرب على العاصمة للوصول إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ومن جهتها، أوضحت وليامز بحسب اعلام الوفاق سعي البعثة الأممية منذ بداية الحرب إلى إيقافها والجلوس على طاولة المفاوضات ولكن ما وصفته بـ”تعنت حفتر” ورفضه للحلول المقدمة من البعثة حال دون ذلك ، مشيرة إلى تواصل جهود البعثة بالتواصل مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الحرب في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للحكومة.

وحول مرزق، أفادت نائب رئيس البعثة الأممية أن البعثة سعت لعقد اجتماعات مع مكونات مدينة مرزق من أجل الوصول لتفاهمات لحل الأزمة حيث أكد اللقاء على بذل مزيد من المجهودات من أجل إيقاف الحرب وبسط الأمن والسلام على ربوع ليبيا كافة.