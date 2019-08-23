ما موقف قطاع الأعمال المصري من قرار خفض أسعار الفائدة؟

ما موقف قطاع الأعمال المصري من قرار خفض أسعار الفائدة؟

مصر – رحب عدد من رجال الأعمال المصريين بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات.

كذلك أكد رجال الأعمال على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، إن “خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي… وقد يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر (من جديد) خلال الربع الأول من العام المقبل”.

وأضاف، أن “الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية… وفي حالة وصول الفائدة إلى 10-12 بالمئة سيشجع ذلك (الشركات) على ضخ استثمارات كبيرة”.

فيما قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار.

وأوضح، أن “القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية، طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض… وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية”.

وجاء خفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وكان قرار البك المركزي مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة إلى 8.7%.

المصدر: “رويترز”