ليبيا – إستقبل مشائخ وأعيان مدينة ترهونة أمس الخميس وفد رفيع المستوى من مدينة مرزق بهدف رأب الصدع والوقوف مع أهالي المدينة وضد العنف والفرقة بين الليبيين.

مشائخ ترهونة أكدوا بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن ما تتعرض له أهالي مرزق هو مخطط جبان مرتبط بتقدمات القوات المسلحة في المنطقة الغربية،لافتين إلى وضع كل التدابير اللازمة والإمكانات المتاحة تحت تصرف أهل مرزق من عرب وتبو ليبيين لما لهم من حق تاريخي ووطني وواجب ديني في مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.

ومن جهته،قال رئيس وفد عن قبائل الجنوب رافع رمضان إن مدينة مرزق تتعرض لتطهير عرقي وتهجير من قبل قبائل التبو من غير الليبيين الذين دخلوا من خارج البلاد.

وناشد رمضان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة للوقوف مع أهالي مرزق في معاناتهم ورد الظلم عنهم.

ومن جهتهم،أكد عمداء وأعضاء بلديات المنطقة الجنوبية في اجتماع لهم أنهم يقفون مع المهجرين والنازحين من مدينة مرزق بكل ما يملكون من إغاثة وإيواء.

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