فلسطين – صرح رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إن “عملية العين” التي استهدفت مستوطنين لقرب مستوطنة “دوليف” غربي رام الله، تنذر إسرائيل بالابتعاد عن القدس.

وأضاف هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري في مدينة غزة، أن “عملية اليوم بطولية رغم عدم معرفتي بمن نفذها، وهي تقول للصهاينة ابتعدوا عن برميل البارود الذي يتفجر، ألا وهو القدس التي تحرق من يعتدي عليها”.

وتابع أن “عملية اليوم تؤكد أن المقاومة هي الحالة الدائمة في مشهد الضفة الغربية على الرغم من الضغوط المختلفة”، ولفت إلى أن الضفة الغربية “ستبقى حامية للقدس وحاضنة للمسجد الأقصى”.

وذكر أن هناك خططا دولية وإقليمية تهدف لتزييف الوعي وتغيير الحقائق في مدينة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.

وفي وقت سابق الجمعة، لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها متأثرة بجروح أصيبت بها في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة “دوليف” وسط الضفة الغربية، فيما أصيب اثنان آخران.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إنه على الأمة العربية والإسلامية التحضير عمليا لمشروع تحرير القدس والأقصى، مضيفا: “واليوم نتخطى مراحل الدعم، ويجب أن نحضر للتحرير كما يحضر الاحتلال لمؤامراته ضد الفلسطينيين”.

وفي سياق آخر، طلب هنية من الإدارة الأمريكية “أن تراجع حساباتها وتتراجع عن مواقفها التي تناصب فيها الشعب الفلسطيني والأمة العداء”، مجددا رفض حركته لـ “صفقة القرن”.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية