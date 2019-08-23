العراق – أفادت مصادر أمنية بإصابة 39 شخصا جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، مساء اليوم الجمعة، في قضاء المسيب جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني محلي لـ RT إن “دراجة نارية مفخخة استهدفت مجموعة من المدنيين في قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل”.

وأضاف المصدر أنه “لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك قتلى في التفجير أم فقط مصابون”، فيما ذكر ناشطون أن التفجير استهدف سوقا في المسيب.

من جانبه، نقل المصدر الامني العراقي عن مصدر آخر أن عدد الجرحى بلغ حتى الآن 39 شخصا، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية