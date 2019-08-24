أمستردام .. وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية

أمستردام .. وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية

هولندا – شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للهجوم قوات النظام السوي بالأسحلة الكيميائية على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وندد المتظاهرون في ميدان دام بأمستردام، باستمرار مجازر النظام على الشعب السوري.

وارتدى بعض المحتجين ألبسة للوقاية من المواد الكيميائية، للفت الأنظار إلى ضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بفرض الضغوط على النظام لوقف جرائمه ضد الشعب السوري.

وفي 21 أغسطس/ آب 2013، قصف النظام السوري الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني.

الأناضول