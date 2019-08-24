ليبيا – يرى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 كمال الجطلاوي أن الأفضل هو العودة إلى تنفيذ حرفي للإتفاق السياسي للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا.

الجطلاوي إتهم المبعوث الأممي غسان سلامة في تصريح لـ” أصوات مغاربية” بعرقلة جهود لجنتي الحوار في مجلسي النواب والدولة والاعتماد على أطراف أخرى بينها “حفتر” (القائد العام للجيش المشير جفتر).

وقال إن هناك تنسيق مع سلامة لتقسيم حكم طرابلس بين إيطاليا وفرنسا، معتقداً أن السراج وحفتر وسلامة كانوا سبباً في “الصراع الدامي” بالعاصمة طرابلس وتعقيد المشهد حسب قوله.