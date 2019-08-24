السودان – عقدت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها بحيازة نقد أجنبي، محددة السبت المقبل لجلسة ثالثة.

وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم.

وأفاد عبد الله، أنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.

وأشار أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام.

كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، بصفته شاهدا ثانيا للاتهام.

وأفاد الشاهد الثاني، أنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، “ووجدت الأموال ببيت الضيافة”.

فيما قدم الشاهد الثالث، موظف ببنك، علي صديق حمد، إفادته حول قيامه بعدّ الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.

وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم البشير، شفاهة إلى المحكمة بطلبين، أولهما السماح بزيارته، والثاني الإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).

وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الطاهر، في تصريحات عقب الجلسة، إنهم “مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير”.

وأشار أن طلب الإفراج إجراء عادي.

الأناضول