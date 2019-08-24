العراق – توفي ثلاثة أشخاص، السبت، متأثرين بجراحهم، غداة إصابتهم بتفجير مساء الجمعة، في محافظة بابل جنوبي العراق، بحسب مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال الملازم أول شرطة إحسان خالد، إن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب محلات تجارية انفجرت في سوق قضاء المسيب مساء الجمعة.

وأضاف خالد أن التفجير أوقع عشرات الجرحى، واليوم توفي ثلاثة منهم.

وذكرت قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش)، في بيان صباح السبت، أن التفجير أسفر عن ثمانية جرحى، وأحدث أضرارًا مادية في محلات مجاورة وسيارات مواطنين.

ونفت القيادة صحة ما تناقلته قنوات فضائية ووكالات إخبارية عن سقوط 39 جريحًا.

وأوضحت أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية قرب حسينية أهالي المسيب.

وأعلن تنظيم “داعش”، عبر صفحات مؤيدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن التفجير، الذي استهدف تجمعًا من الشيعة.

واستعادت القوات العراقية مناطق شمالي بابل، آخر معاقل “داعش” بالمحافظة، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2014.

وبعد معارك دامت ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول 2017، استعادة الأراضي التي سيطر عليها “داعش” عام 2014، وتبلغ ثلث مساحة العراق.

لكن ما يزال للتنظيم خلايا نائمة في أرجاء العراق تشن هجمات من حين إلى آخر، في عودة لأسلوب التنظيم قبل 2014.