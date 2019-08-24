ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة العميد خالد المحجوب على أن عدد من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا أمس الجمعة إلى مطار مصراتة عبر طيران الأجنحة للمشاركة في صفوف مليشيات طرابلس ضد الجيش.

المحجوب أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن عدد من المرتزقة والإرهابيين الذين ترسلهم تركيا لدعم المليشيات وصلوا إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.

وأشار إلى أن المرتزقة وصلوا عبر طيران “الأجنحة” المملوكة لمن وصفه بـ”الإرهابي عبدالحكيم بلحاج” لمصراتة قادمين من أنقرة إلى مصراتة من خلال تونس، مشدداً أن الاستعانة بالمرتزقة وفتح المجال للقواعد الأجنبية في البلاد مسألة غاية في الخطورة وتمس الأمن القومي الذي يبعث به الإخوان من خلال ميلشيات مصراتة التي تنفذ أجندة الإخوان الإرهابية وفقاً لقوله.

وفيما يخص الوضع الميداني نوّه أن قوات السلاح الجوي نفذت عدة ضربات الجمعة استهدفت بها مخازن أسلحة وذخائر للمليشيات في مصراتة.

كما أضاف أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت ودمرت عدد من تمركزات المليشيات الإجرامية في مدينة غريان علاوة على استهداف تمركز في منطقة غوط الريح وتدميره، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تصدت الخميس الماضي لهجوم “يائس” من المليشيات بمحاور طرابلس وكبدتها خسائر بالأرواح والمعدات.