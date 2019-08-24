ليبيا – قال عميد بلدية براك الشاطئ علي الجيلاني إن البلدية تبذل جهود مضنية لمساندة مهجري مدينة مرزق.

الجيلاني بيّن في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أن البلدية شكلت لجنة من البلدية بخصوص النازحين وجهزت المدارس لاستقبالهم وإيوائهم فيها.

وأشار إلى أن البلدية استقبلت حتى الآن نحو 100 عائلة نازحة من مرزق وتم إيواؤهم في المدارس بشكل مؤقت، كاشفاً عن احتياجات البلدية اللازمة لمساندة النازحين والتي تمثلت في مواد غذائية وأدوية وخيم إيواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

كما شدد عميد براك الشاطئ على أن البلدية تخشى من اقتراب العام الدراسي مع حاجة البلدية لفتح المدارس للطلاب، لافتاً إلى أنه تواصل مع الحكومتين المؤقتة والوفاق لمحاولة إيجاد حل للأزمة إلا أنهما لم تزوده بأي شيء إلى الآن.

ونوّه إلى أن هناك تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية لمساعدة البلدية في هذه المهمة الإنسانية إلا أنها لم تقدم أي مساعدة للمهجرين.

ونقل الجيلاني عن مهجري مرزق أن منازلهم ومناطقهم أكثرها دمرت وغير صالحة للحياة في ظل الاعتداءات المتتالية على المدينة.