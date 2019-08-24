الجزائر – انتزع فريق شباب بلوزداد الجزائري، السبت، بطاقة التأهل إلى دور الـ32 الأول لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وتغلب شباب بلوزداد على مضيفه القطن التشادي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وجاء تأهل شباب بلوزداد إلى الدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.

أربك شباب بلوزداد حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق أمير سعيود.

وفشلت جميع محاولات القطن في إدراك التعادل، ليخرج شباب بلوزداد متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه القطن عن التعادل، كثف لاعبو بلوزداد من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة 62 ليتمكن سعيود من إحراز الهدف الثاني ولفريقه ليخرج الفريق الجزائري فائزًا باللقاء.

الأناضول