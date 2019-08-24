روسيا – مني فريق زينيت بطرسبورغ أمام مضيفه أوفا بأول هزيمة في تاريخ المواجهات بينهما، وهي الأولى له أيضا في الموسم الجديد ضمن منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للاعبهم، دانييل فومين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري.

وحقق أوفا بذلك أول انتصار له على زينيت بطرسبورغ في 11 مواجهة جمعتهما حتى الآن في التاريخ، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويتقدم إلى المرتبة التاسعة على سلم الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد زينيت بطرسبورغ، بعد هذه الهزيمة، عند 14 نقطة، ويتصدر قائمة الدوري، حتى الآن، بفارق نقطة واحدة أمام فريقي لوكوموتيف موسكو وكراسنودار اللذين يلتقيان فيما بينهما، في وقت لاحق من اليوم أيضا، في مدينة كراسنودرا.

المصدر: RT