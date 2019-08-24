غامبيا تعين أول وزير دفاع لها بعد شغور المنصب لمدة 22 عاما

غامبيا تعين أول وزير دفاع لها بعد شغور المنصب لمدة 22 عاما

غامبيا – بعد 22 عاما من شغور المنصب، عين الرئيس الغامبي، آدما بارو، الشيخ عمر فاي وزيرا للدفاع، حيث كانت الوزارة تابعة بشكل مباشر للرئيس السابق، يحيى جامي، طيلة فترة حكمه.

ويأتي تعيين فاي ضمن تعديل وزاري أجراه بارو، يوم الخميس، وشغل وزير الدفاع الجديد منصب قنصل عام غامبيا لدى السعودية، كما شغل منصب سفير لدى واشنطن.

ويعتبر عمر فاي عداء سابقا شارك في الألعاب الأولمبية عام 1984، كما عمل في الجيش حتى العام 1994، حيث غادر البلاد وعاد إليها عام 2005، ليتولى إدارة الاتصال بديوان يحيى جامي، الذي عينه لاحقا وزيرا للشباب والرياضة.

وساءت علاقته لاحقا بجامي في نهاية فترة حكم الأخير، واعترف بخسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وفوز آدما بارو.

وأثار تعيين عمر فاي في منصب وزاري في حكومة آدما بارو، انتقادات من طرف بعض الناشطين الحقوقيين، ووصف بعضهم التعيين بأنه “خطوة إلى الوراء”.

المصدر: وكالة الأخبار الموريتانية