أستراليا – أنهت أستراليا سلسلة من 78 مباراة دون هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية في منافسات كرة السلة، بعد فوز صادم 98-94، في مباراة أقيمت اليوم في ملبورن، ضمن التحضيرات لكأس العالم في الصين.

وأمام عدد قياسي من الجماهير في ملعب “دوكلاندز” (52 ألف متفرج)، ألحق أصحاب الضيافة الأوستراليون أول هزيمة بالمنتخب الأمريكي خلال 13 عاما، في ظل غياب عدد من أبرز نجوم دوري المحترفين الأمريكي.

ولم يقهر الفريق الأمريكي منذ بطولة العالم 2006، حين تعرض لهزيمة صادمة أمام اليونان في قبل النهائي، وبعدها استفاق ليحصل على البرونزية، ثم فاز بكل ألقاب الأولمبياد وبطولة العالم لاحقا.

وهذا أول فوز لأستراليا على أمريكا، بعد 26 محاولة، (منذ عام 1964)، وجاء بعد تعويض التأخر بفارق عشر نقاط في الشوط الأول.

وسجل باتي ميلز، 30 نقطة في أعلى رصيد باللقاء لصالح أستراليا، كما أضاف زميله أندرو بوغوت 16 نقطة.

وحققت أستراليا المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جانيرو، وفي ظل امتلاكها للعديد من اللاعبين في الدوري الأمريكي للمحترفين، ستتجه إلى كأس العالم بثقة كبيرة.

وتبحث أستراليا عن أول ميدالية لها في بطولة كأس العالم في الصين، التي تنطلق في 31 أغسطس الجاري، وتنافس في مجموعة تضم كندا، والسنغال، وليتوانيا.

وتلتقي أمريكا مع كندا في سيدني بعد غد الاثنين، في ثالث مبارياتها استعدادا لكأس العالم.

المصدر: رويترز