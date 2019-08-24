انجلترا – أعلنت القوات البحرية البريطانية، اليوم السبت، أن المدمرة “ديفندر” التابعة لها ستنضم إلى بعثة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز لحماية حرية الملاحة هناك.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بهذا الصدد، أن المملكة المتحدة “مستعدة للدفاع عن حرية الملاحة كل مرة تتعرض فيها هذه الحرية لامتحان”.

وكانت واشنطن أعلنت سابقا أنها تعمل على إنشاء تحالف من أجل ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج الاستراتيجية. وفي 23 يوليو، اقترح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن يضم التحالف دولا من مختلفة مناطق العالم.

ومطلع الشهر الجاري، أكدت لندن دعمها للبعثة البحرية الدولية في مضيق هرمز، بعد حادث احتجاز ناقلة النفط “ستينا إمبرو” التي كانت تسير تحت العلم البريطاني، من قبل الحرس الثوري الإيراني، في 19 يوليو. وقال الحرس الثوري إن الاحتجاز جرى بسبب “انتهاك الناقلة القواعد الدولية”.

المصدر: تاس