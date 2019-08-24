ليبيا – قالت مصادر دبلوماسية إن زيارة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة والتي يفترض أن يجتمع خلالها بنظيره التونسي تكتسي أهمية بالغة في العلاقة بأهدافها وتوقيتها الذي تزامن مع تسريبات تفيد بوجود اتصالات ومشاورات رفيعة بين السلطات التونسية الليبية حول مصير الطيار العقيد طيار فرج الصغير الغرياني.

المصادر أعربت في تصريح لصحفية”العرب” اللندنية عن خشيتها من استجابة السلطات التونسية لضغوط حكومة السراج التي سبق أن طالبت تونس بالتنسيق معها والرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطائرة الحربية التي هبطت اضطرارياً بتونس.

واعتبرت أن هذه الخشية “مشروعة” لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تشير في معظمها إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أجرت خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع السلطات التونسية لدفعها إلى تسليمها الطيار غير أن تلك الاتصالات توقفت في أعقاب وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

وفي ذات السياق حذر محسن مرزوق رئيس حركة “مشروع تونس” والمرشح للاستحقاق الرئاسي السلطات الرسمية من خطورة تسليم الطيار لحكومة السراج ذلك أن مثل هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات التونسية – الليبية وستجعل تونس مصطفة إلى جانب فريق دون آخر الأمر الذي سينعكس سلباً على مصالح البلاد.