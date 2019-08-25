1- منجم
في الطماطم محتوى كبير من الفيتامينات، بحيث تغطي 100 غرام منها حوالي 20% من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، كما توجد في الطماطم الفيتامينات “كي” (K) و”أي” (A) و”بي1″ (B1) و”بي2″ (B2) و”بي6″ (B6)، وكذلك العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه العناصر بشكل إيجابي على نظام المناعة.
2- صحة العين
مادة الليكوبين لها تأثير جيد أيضا على صحة العين والنظر، كما تحتوي الطماطم على مادة البيتا كاروتين بتأثيرها الإيجابي أيضا على صحة العين.
3- تقوية الخلايا
يلعب الليكوبين أيضا دورا مهما مع الغلوتاثيون في تقوية الأنسجة الخلوية، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجسم من الجذور الحرة.
4- قليل من السعرات
تحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية، كما أن أكثر من 90% منها يتكون من الماء، وبالنظر إلى أن 100 غرام من الطماطم يحتوي على 18 سعرا حراريا فقط، لذلك فهي تعد طعاما مناسبا لكل من يرغب في إنقاص وزنه.
توفر مادة الليكوبين كاروتيويد المسؤولة عن صبغ الطماطم باللون الأحمر، فوائد كبيرة للقلب، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول أيضا.