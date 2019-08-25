اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قمة G7 في بياريتز الفرنسية

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قمة G7 في بياريتز الفرنسية

فرنسا – استخدمت الشرطة الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية، قرب مكان انعقاد قمة مجموعة “السبع الكبار” في مدينة بياريتز جنوب فرنسا.

وجاءت إجراءات شرطة مكافحة الشغب ردا على تصرفات المحتجين الذين رشق بعضهم عناصر الأمن بالحجارة، في مدينة بايون المجاورة لمنتجع بياريتز، وحاولوا اقتحام حواجز أمنية.

وأوردت وكالة “نوفوستي” الروسية أن الشرطة استخدمت ضد المشاغبين قنبلة صوتية، مشيرة إلى أن أول من تأثر بانفجارها هم صحفيون كانوا يعملون في حيز ما بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ووقعت الاشتباكات بعد وقت قصير من بدء القمة بين زعماء الدول الصناعية الكبرى السبع (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان) في بياريتز. ومرت مظاهرة أكبر بسلام في وقت سابق من السبت، أشار منظموها إلى أن عدد المشاركين بها بلغ 15 ألف شخص.

وانضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري “السترات الصفراء” في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا، للمطالبة بتحرك من قادة “مجموعة السبع الكبار”.

المصدر: وكالات