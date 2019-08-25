العراق يسترجع أكثر من 50 مليون دولار من عقد مع شركة استثمارية

العراق يسترجع أكثر من 50 مليون دولار من عقد مع شركة استثمارية

العراق – كشفت هيأة النزاهة في العراق عن نتائج عمل فريق التحري والتدقيق الخاص بموضوع المخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطية الحكومية وإحدى الشركات الاستثمارية.

وذكر بيان للهيأة المستقلة اليوم الأحد، أن “دائرة التحقيقات فيها أشارت إلى قيامها بتأليف فريق خاص للتحري والتدقيق والتحقيق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المبرم بين الشركتين”.

وبين أن “جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ (50.181.722) دولارا لمصلحة شركة توزيع المنتوجات النفطية عبر إعادة الصكوك المصروفة للشركة الاستثمارية خلال السنوات (2017-2019) صُرِفَت كمستحقات لتجهيز الطاقة الكهربائية”.

وأضافت أن: “الشركة قامت بإيقاف إصدار أمر تجهيز مادة (النفثا) للشركة الاستثمارية، واحتساب المبلغ المدفوع من قبلها كسداد لجزء من الغرامات المفروضة عليها”.

وأشارت إلى أن: “إجمالي مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة الاستثمارية يصل إلى (58.240.527) دولارا، موضحة أنه تم حجب مستحقاتها المقيدة في سجلات شركة توزيع المنتوجات النفطية، وأن مبلغ الغرامات المالية المتبقية بذمتها يبلغ (7.488.106) دولارت، يتم حسمها من مستحقاتها”.

المصدر: RT