ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن المعركة الآن في طرابلس بين الجيش وتنظيم الإخوان المسلمين، مضيفاً أن الجيش قرر القضاء على تنظيم الإخوان مهما تلقى من دعم خارجي.

المحجوب أكد في مداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218NEWS” أمس السبت أن الدعم التركي للجماعات المسلحة في طرابلس لم يتوقف وأن تركيا باتت تجني مبالغ طائلة جراء سحب مستحقات أرباب الأسر منها.

وشدد المحجوب على أهمية القضاء على تنظيم الإخوان لأن الليبيين يرفضونهم ، موضحاً أنه لا عداوة بين الليبيين وسيتم محاسبة المجرمين عبر القضاء فضلاً على أن الجيش هدفه الأساسي تحقيق سيادة الوطن والقضاء على الإرهاب.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إلى أنه لا بد من تأمين ليبيا وجمع السلاح والقضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة، مصيفاً :”ليبيا ستعبر إلى بر الأمان ويعود للأمن والأمان بعد القضاء على الإرهاب”.