ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد بمقر إقامته في القبة وفداً من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب احتياجات بلدية الشويرف في كافة القطاعات والتطورات التي تشهدها المدينة الفترة الاخيرة والتي يتطلب الاستمرار في تنفيذها دعماً من مجلس النواب.

وبدوره،ثمن الوفد في كلمته دور مجلس النواب باعتباره الجهة الوحيدة الشرعية بالبلاد والحكومة المنبثقة عنه.

ومن جهته،رحب المستشار صالح بالوفد،مثنياً على دور الوطنيين في كافة انحاء البلاد للنهوض بالوطن وصولاً لدولة القانون والمؤسسات.

وفي الختام، قدم الوفد جزيل الشكر والامتنان لرئيس مجلس النواب على مواقفه الثابتة والجادة ودعمه المتواصل للمجلس البلدي بمنطقة الشويرف.