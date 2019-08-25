مصر – تأهل فريق الزمالك المصري، إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واكتسح الزمالك ضيفه ديكيداها أف سي الصومالي بستة أهداف دون رد في إياب الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور الـ32 بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بسبعة أهداف نظيفة.

أنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 25.

ومع حلول الدقيقة 52 أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يحرز محمود عبد الرازق شيكابالا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و73.

وجاءت الدقيقة 78 ليحرز محمود علاء الهدف الخامس من ضربة جزاء، قبل أن يختتم محمود عبد العزيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.

الأناضول