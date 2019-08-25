عُمان – أفادت بيانات رسمية، الأحد، بتراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 53 بالمئة على أساس سنوي، في النصف الأول 2019.

وحسب بيانات المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي)، تراجع العجز إلى 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار) خلال الفترة، مقارنة مع 1.40 مليار ريال (3.64 مليارات دولار) بالنصف الأول 2018.

وذكرت البيانات، أن الإيرادات العامة للسلطنة بلغت 5.51 مليارات ريال (14.3 مليار دولار)، بارتفاع سنوي 11.4 بالمئة، مقابل 4.94 مليارات ريال (12.8 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النفقات الحكومية، تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي بالنصف الأول إلى 6.17 مليارات ريال (16 مليار دولار).

وكانت النفقات الحكومية سجلت 6.35 مليارات ريال (16.54 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وتتوقع السلطنة عجزا بميزانية العام الحالي بقيمة 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، بتراجع 6.6 بالمائة عن العام السابق له.

وكانت عُمان، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمائة فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

(الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)