أبوظبي – هبطت أسواق المال العربية في نهاية تداولات الأحد، مع تأثرها سلبا بتصاعد حدة التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

جاء ذلك ردًا على إعلان الصين، صباح الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 2.42 بالمئة إلى 8241 نقطة، مع انخفاض شبه جماعي للأسهم القيادية خصوصا في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.92 بالمئة إلى 2715 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 4 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 2.62 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 1.57 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.41 بالمئة إلى 4968 نقطة، مع هبوط أسهم مثل “أبوظبي الأول” بنسبة 1.33 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 1.35 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 1.49 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 1.72 بالمئة إلى 6496 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيس بنحو 0.93 بالمئة إلى 4755 نقطة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.52 بالمئة إلى 5909 نقطة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1825 نقطة، مع تراجع أسهم “جوبترول” بنسبة 0.62 بالمئة و”الإسلامي الأردني” بنسبة 0.7 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.7 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3979 نقطة، مع تراجع أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 3.2 بالمئة و”السوادي للطاقة” بنسبة 2.8 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 2.08 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر وصعد مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، هامشيا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 14340 نقطة، في أولى جلساتها بعد خفض الفائدة بواقع 1.5 بالمئة وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

وزادت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1533 نقطة، مع صعود “أسهم “البحرين الإسلامي” و”زين” و”بتلكو” بنحو 4.2 بالمئة و1.94 بالمئة و0.26 بالمئة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 14340 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1533 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 2.42 بالمئة إلى 8241 نقطة.

دبي: بنسبة 1.92 بالمئة إلى 2715 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.72 بالمئة إلى 6496 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.41 بالمئة إلى 4968 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1825 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3979 نقطة.

الأناضول