إسرائيل – توعد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، امس بتوجيه “ضربة ساحقة” لحركة “حماس”، دون أي علاقة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، خلال لقاء مع قناة 13 العبرية، أن نتنياهو “يقود سياسات هجومية وصحيحة، والجمهور يفهمها. هو لا يأخذ الانتخابات بالحسبان، من الممكن أننا نقترب من اللحظة التي نحتاج فيها إلى توجيه ضربة ساحقة لحركة حماس، دون أي علاقة بالانتخابات”.

وتصريح كاتس هو الأحدث ضمن سلسلة تصريحات إسرائيلية تنذر بحرب شاملة في قطاع غزة، دأب على إطلاقها وزراء إسرائيليون، أبرزهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير البناء والإسكان، يوآف غالانت، ووزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، وجميعهم أعضاء في المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر.

وسبق لكاتس أن توعد قبل أقل من أسبوعين، باستهداف قادة “حماس” خلال الحرب المقبلة على غزة، وزعم كاتس أنه بالإمكان “إسقاط حكم حماس”.

وأردف: “الآن، سياساتنا واضحة، نشدد على الهدوء ونرد على كل نشاط. لكن قد تأتي اللحظة التي تقرر فيها إسرائيل أن تعمل بشكل شامل، لن تكون هناك حصانة لقادة حماس ولن نحتمل اللاهدوء في غزة والضفة الغربية”.

المصدر: عرب 48