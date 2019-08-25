ليبيا – رد رئيس مجلس مشائخ ترهونة صالح الفاندي على تصريح القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي بشأن الهجوم على ترهونة ، قائلاً :”أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل”.

الفاندي أكد في تصريحات نقلها “المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة” اليوم الأحد أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من العاصمة طرابلس ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية أما مهمة الدفاع على ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة .

وإختتم الفاندي تصريحه بالقول :”على المجعي أن يأتي لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي”.