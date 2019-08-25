وخسر النادي الملكي أمام جماهيره نقطتين ثمينتين، السبت، حين اكتفى بالتعادل 1-1 أمام بلد الوليد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وذكر موقع “غول” الرياضي أن زيدان حث جمهور الريال على الوقوف إلى جانب فريقهم، خلال هذه المرحلة، التي يتعرض فيها لـ”ضغوط أكبر” بسبب مخلفات الموسم الماضي.

وقال المدرب الفرنسي “نشعر بالكثير من الضغط في البرنابيو.. لذلك على الأنصار مساعدتنا، لا نملك خيارا آخرا”.

وأضاف “أعرف أنه أمر صعب، لكنني أطلب منهم مواصلة دعمنا، ونحن نعدهم بتقديم كل ما في جعبتنا”.

وتقدم ريال مدريد بهدف متأخر لمهاجمه كريم بنزيمة، وكان قريبا من تحقيق فوزه الثاني تواليا في البطولة، قبل أن يباغته ضيفه بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

يشار إلى أن بنزيمة أصبح أول فرنسي يسجل أكثر من 150 هدفا في تاريخ الدوري الإسباني، وسابع لاعب من ريال مدريد يصل إلى هذا الإنجاز.