روسيا – تعتزم شركة الطائرات الروسية أن تكشف لأول مرة في معرض “ماكس – 2019” الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام نهاية أغسطس في ضواحي موسكو عن طائرة جديدة للتزود بالوقود في الجو .

وهي طائرة من طراز ” إيل – 78 إم-90″ (صهريج طائر) تم تصنيعها في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وأعلن المكتب الصحفي للشركة أن معرض “ماكس – 2019” الدولي سيشهد أيضا الكشف عن طائرة “بي – 200” البرمائية ومنظومة الصيانة والإصلاح الميداني للطائرات والمروحيات.

ومن مستجدات المعرض مقاتلة “سو- 57 إي” بصفتها نموذجا قابلا للتصدير من طائرة الجيل الخامس “سو – 57” ومقاتلة “ميغ -35” للجيل “4 ++” اللتان ستقومان بتحليقات استعراضية في أجواء ضواحي موسكو.

يذكر أن معرض “ماكس – 2019” الدولي للطيران والفضاء سيقام في الفترة ما بين 27 أغسطس الجاري و1 سبتمبر القادم في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا