واناط الاسيوي مهمة قيادة مباراة منتخب العراق مع البحرين والتي ستقام في المنامة ضمن التصفيات الى طاقم تحكيم عُماني.

ويتألف الطاقم من عمر اليعقوبي حكم ساحة ويساعده حمد الغافري وناصر ابو سعيدي فيما سيكون خالد الشقصي حكما رابعا.

يذكر ان المباراة ستقام في الخامس من ايلول المقبل.