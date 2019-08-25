العراق – افادت صحيفة “تايمز” البريطانية، في تقرير نشرته امس السبت، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مستودعات للأسلحة الإيرانية في العراق، ما يعتبر بمثابة “حرب سرية”.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين كشفوا مؤخرا عن استهداف تل أبيب لمستودعات الأسلحة الإيرانية، ما من شأنه أن “يزعزع استقرار العراق الذي شهد مؤخرا فترة من السلام النسبي”.

وأضاف التقرير أن مصادر من واشنطن أكدت مقتل قائدين إيرانيين اثنين في هجوم إسرائيلي، في نفس الوقت الذي أكد فيه مسؤولون عراقيون وقوع انفجار هائل في قاعدة بمحافظة صلاح الدين الشمالية.

كما لفت التقرير إلى وجود صور من مكان الحادث تظهر نيرانا مندلعة في الموقع الذي يستخدمه “فيلق بدر” المشكل من مقاتلين عراقيين، وقفوا إلى جانب إيران أثناء حربها مع العراق.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الهجمات المنسوبة له، في حين ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وقوف بلاده وراءها.

المصدر: “تايمز”