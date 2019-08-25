ألمانيا – يعشق الكثيرون الشوكولا البيضاء، وهي تتكون من زبدة الكاكاو والسكر والمواد الصلبة للحليب، وتتميز بمظهرها الأصفر الشاحب أو العاجي، وتستخدم في الكثير من الحلويات والاطباق اللذيذة.

ويجهل البعض فوائدها، فهي تزيد من نسبة السعادة وتنشط الذاكرة وتحمي من امراض كثيرة أبرزها أنها:

– تقلل من خطر فشل القلب وتعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وحركات القلب.

– تنظم مستوى الكولسترول في الدم لانها تخفض مستويات الكولسترول السيء في جسم الإنسان

– تهدئ من الصداع بسبب “الدوبامين” الموجود فيها.

– تمنع الإصابة بسرطان الثدي لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحارب هذا المرض.

– تعزز المناعة عند الأطفال لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

– تزيد من السعادة: تساعد الشوكولا البيضاء على تحسين الحالة المزاجية أيضا، فإذا كان الشخص يشعر بالانزعاج أو القلق، يستطيع تناول قطعة صغيرة من الشوكولا البيضاء، لأنها تعزز هرمونات الشعور بالسعادة في الجسم , وفق لبنان24.

– تحسين الذاكرة: يساعد الفلافونويد الموجود في الشوكولا البيضاء على تحسين صحة الدماغ، حيث تساهم في تقوية الذاكرة، وتحمي من الإصابة بالخرف.

وكالات