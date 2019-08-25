المغرب – يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر للاحتفال بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في 30 آب الحالي، في المغرب.

وأشار موقع “النهار” إلى أنّ العروس تدعى نورا الدخش وهي مغربية أمازيغية وتعمل طبيبة، أما طقوس الزفاف فستكون وفق العادات المغربية والعراقية، حيث سترتدي السيدات الزيّ المغربي التقليدي في حين سيرتدي الشبّان الزيّ العراقي.